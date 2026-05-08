اختراق أمني جديد يهز إسرائيل.. العثور على مسيرة فوق مدرسة بمستوطنة نهاريا

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة بأن سلطات دولة الاحتلال عثرت على طائرة مسيّرة على سطح مدرسة في مستوطنة نهاريا.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار في الموقع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم بحكومة الاحتلال إلى أن الطائرة المسيّرة كانت على سطح المبنى لفترة طويلة.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بأن حالة تأهب قصوى تسود صفوف الجيش الإسرائيلي داخل المناطق القريبة وعلى الحدود مع لبنان، وسط مخاوف أمنية متصاعدة.

وأوضحت المصادر أن رفع حالة التأهب يأتي تحسبا لاحتمال تنفيذ هجمات انتقامية من جانب حزب الله، وذلك عقب عملية اغتيال استهدفت قائدا في “قوة الرضوان”.

وأضافت القناة أن السلطات الإسرائيلية قررت إلغاء جميع الأنشطة الجماهيرية في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، كإجراء احترازي تحسبًا لأي تطورات أمنية محتملة خلال الساعات المقبلة.