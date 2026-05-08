قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود.. ياسمين عز تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
ماكرون يزور مصر في خطوة لتعميق العلاقات المصرية الفرنسية ودعم خطط التنمية في إفريقيا
بدأ العد التنازلي.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى
مساعد وزير الداخلية لـ صدى البلد: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة
أرخص من المواصلات.. النقل تتيح نظاما للاشتراكات يخفض قيمة تذكرة المونوريل بقيمة 50%
الهجوم الإيراني.. إصابة 3 أشخاص في الإمارات بعد قصف صاروخي
أسعار الألبان ومنتجاتها في أسواق الوادي الجديد
تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان وتوسّع في نطاق الاستهدافات رغم وقف إطلاق النار
استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة
موعد صرف الدعم النقدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة إيرانية حاسمة| عراقجي: ترامب يدخل مستنقع جديد.. ومستعدون لأي مواجهة

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
قسم الخارجي

أصدر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه الولايات المتحدة بـ"مغامرة عسكرية متهورة" في خضم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وهذه هي أولى تصريحات الوزير بعد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران على مضيق هرمز، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة التي استمرت شهرًا.

وقال عراقجي في بيانه: في كل مرة تلوح فيها فرصة للحل الدبلوماسي، تلجأ الولايات المتحدة إلى مغامرة عسكرية متهورة. هل هو تكتيك ضغط فظ؟ أم نتيجة محاولة تخريبية أخرى لإيقاع دونالد ترامب في مستنقع جديد؟.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه مهما كانت الأسباب، فالنتيجة واحدة: الإيرانيون لا يخضعون للضغوط، والدبلوماسية دائمًا هي الضحية.

وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية مخطئة، فمخزوننا من الصواريخ وقدرة منصات الإطلاق لدينا ليسا عند 75% مقارنةً بـ28 فبراير، بل النسبة الصحيحة هي 120%.، أما استعدادنا للدفاع عن شعبنا فهو: ألف بالمئة.

وكان عراقجي يشير إلى تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن معلومات استخباراتية أمريكية، يفيد بأن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 75% من مخزونها من منصات الإطلاق المتنقلة التي كانت لديها قبل الحرب، ونحو 70% من مخزونها من الصواريخ.

رسالة إيرانية حاسمة عراقجي ترامب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي

إمام المسجد النبوي يحذر من المعاصي ويوضح مكانة الأمن في الإسلام

الشيخ عبدالله بن عواد الجهني

إمام المسجد الحرام يوجه رسائل للحجاج ويدعوهم للتمسك بالسنة وحسن السلوك

المساجد التي صلى فيها النبي بين مكة والمدينة

المساجد التي صلى فيها النبي بين مكة والمدينة.. تعرف عليها

بالصور

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد