رسالة إيرانية حاسمة| عراقجي: ترامب يدخل مستنقع جديد.. ومستعدون لأي مواجهة

أصدر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه الولايات المتحدة بـ"مغامرة عسكرية متهورة" في خضم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وهذه هي أولى تصريحات الوزير بعد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران على مضيق هرمز، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة التي استمرت شهرًا.

وقال عراقجي في بيانه: في كل مرة تلوح فيها فرصة للحل الدبلوماسي، تلجأ الولايات المتحدة إلى مغامرة عسكرية متهورة. هل هو تكتيك ضغط فظ؟ أم نتيجة محاولة تخريبية أخرى لإيقاع دونالد ترامب في مستنقع جديد؟.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه مهما كانت الأسباب، فالنتيجة واحدة: الإيرانيون لا يخضعون للضغوط، والدبلوماسية دائمًا هي الضحية.

وأشار إلى أن وكالة المخابرات المركزية مخطئة، فمخزوننا من الصواريخ وقدرة منصات الإطلاق لدينا ليسا عند 75% مقارنةً بـ28 فبراير، بل النسبة الصحيحة هي 120%.، أما استعدادنا للدفاع عن شعبنا فهو: ألف بالمئة.

وكان عراقجي يشير إلى تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن معلومات استخباراتية أمريكية، يفيد بأن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 75% من مخزونها من منصات الإطلاق المتنقلة التي كانت لديها قبل الحرب، ونحو 70% من مخزونها من الصواريخ.