وزير الخارجية الإيراني: النهج الأمريكي التخريبي يضعف العملية الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن النهج الأمريكي التخريبي يضعف العملية الدبلوماسية.



وبحسب ماذكرت وسائل إعلام تركية ؛ فقد بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي سير المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن".

وأفادت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، أن فيدان وعراقجي بحثا هاتفيا الوضع الراهن للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.



وفي وقت سابق، صرح فيدان بأهمية البحث عن بدائل لمضيق هرمز المغلق.



وأكد أن تركيا ترى "أن الملفات التي يتم بحثها بين الطرفين كثيرة وصعبة، ولذلك فإن فترة الأسبوعين لن تكون كافية"، مؤكدا على ضرورة تمديد فترة التفاوض".