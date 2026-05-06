أستاذ علوم سياسية: الصين تبدي تفهمًا أكبر للموقف الإيراني خلال زيارة عراقجي لبكين

أكد الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة «صن يات»، من بكين، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى الصين جاءت بدعوة من وزارة الخارجية الصينية، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني كان لديه ما يريد طرحه خلال هذه الزيارة.

وأوضح شاهر الشاهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الزيارة جاءت عقب جولة أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شملت سلطنة عُمان وباكستان وروسيا، مضيفًا أن الملفات بين الصين وإيران متعددة، مشددًا على أن عراقجي لمس مؤشرات إيجابية من الجانب الصيني، إلى جانب تفهم أكبر للوجهة النظر الإيرانية، مع التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار شاهر الشاهر إلى أن اللقاء استمر لمدة ساعتين ونصف، وكان من المقرر عقد اجتماع آخر بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الصيني، إلا أنه لم يتم، موضحًا أن عراقجي يجري حاليًا مشاورات دبلوماسية مع الجانب الصيني في إطار تنسيق المواقف بين البلدين.