نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغه بأن لبنان يُعد جزءاً من أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، في إشارة إلى اتساع دائرة الملفات المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الجانبين.

وأوضح بري، وفق ما نُقل عنه في تصريحات إعلامية، أن هذا الطرح يعكس ارتباط الملفات الإقليمية بمسار التفاوض بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة وتشابك الأدوار بين عدة أطراف.



ويأتي هذا التصريح في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني، وسط وساطات إقليمية ودولية تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن عدد من القضايا الخلافية، من بينها الدور الإقليمي لطهران وحلفائها.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني أو الأمريكي بشأن ما نُسب إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول إدراج لبنان ضمن أي تسوية محتملة.