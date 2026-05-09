وزير الخارجية يشهد فعالية إطلاق الجولات التعريفية لمنصة «حَافِز» غدا

يشهد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، غدًا الأحد الموافق 10مايو 2026، فعالية إطلاق الجولات التعريفية لمنصة حافز، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ما هي منصة «حَافِز»؟

أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في عام 2022، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

وتعد مهمة المنصة، هي توفير للشركات الخاصة معلومات الدعم الذي تحتاجه؛ بفضل الموارد الشاملة و سهولة استخدام المنصة، و يمكن للمستخدم استكشاف مجموعة كبيرة من الفرص المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عمله. سواء كان رائد أعمال شركة مبتدئة أو شركة كبيرة فإن المنصة مخصصة للتزويد بالأدوات والأفكار اللازمة لتحقيق النجاح للشركة في عالم الأعمال المتغير.

كما تتميز المنصة بتعزيز الشراكات العالمية وتمكين الشركات الخاصة. من خلال ربط المستخدم بشركاء التنمية ، و توفير الإمكانيات للوصول إلى فرص الدعم المتوفرة، بالإضافة إلى تقديم إرشادات شاملة في كل خطوة بدءًا من تحديد فرص التمويل وحتى الوصول إلى ورش عمل بناء القدرات والمساعدة الفنية والمزيد من الفرص الأخرى.