قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفي بكري يرثي أخيه في ذكري وفاته الثالثة.. بهذه الكلمات
إن بي سي نيوز: رفض سعودي أطاح بخطة ترامب العسكرية في مضيق هرمز
ماكرون: مشروع جامعة سنجور بدأ في الاسكندرية منذ 35 عاماً
صدمها قطار.. مصرع جامعية بمحطة تفهنا الأشراف بالدقهلية
الرئيس السيسي: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يعكس التزام مصر بدعم التعليم والتنمية في أفريقيا
دون الـ 90 جنيها.. تراجع في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. مشروع جديد لزيادة مهلة التصالح لـ 6 سنوات
ماكرون: الفرنكوفونية مشروع عالمي يعزز التنوع الثقافي ويحمي التعددية اللغوية
كان شغال في صيانة الكوبري.. البحث عن عامل سقط بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
ماكرون : التحالف بين مصر وفرنسا لأجل السلام والاستقرار
هل الحج الأكبر يوم عرفة أم يوم النحر؟ الإفتاء تحسم الجدل
سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام إسرائيلية: الإيرانيون نجحوا في تشغيل جنود فعليين وليس "مدنيين سذج"

فضيحة تجسس ايرانيه
فضيحة تجسس ايرانيه
الخارجي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ما وصفته بـ"فضيحة تجسس خطيرة" داخل المؤسسة العسكرية، بعد تورط جنود عاملين في سلاح الجو الإسرائيلي بنقل معلومات وإحداثيات أمنية حساسة إلى جهات مرتبطة بإيران، مقابل مبالغ مالية وصفت بالمتواضعة.


وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن التحقيقات الأمنية أظهرت نجاح الاستخبارات الإيرانية في تجنيد جنود فعليين داخل الجيش الإسرائيلي، في تطور اعتبرته الأوساط الأمنية تحولاً مقلقاً يتجاوز حالات التجنيد السابقة التي كانت تقتصر غالباً على مدنيين.


وأوضح مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، دورون كدوش، أن المتهمين في القضية كانوا طلاباً عسكريين في المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو، حيث قاموا بتصوير مواقع ومنشآت داخل قواعد عسكرية، إضافة إلى إرسال صور وإحداثيات لمواقع استراتيجية في تل أبيب وحيفا، بينها محطة "سافيدور" المركزية، وهي مواقع سبق أن تعرضت لهجمات خلال التصعيد الأخير مع إيران.


وأضافت التقارير أن أحد الجنود عرض على الجهة المشغّلة تزويدها بصور دقيقة لطائرات مقاتلة من طراز "F-16" مقابل 15 ألف شيكل، إلا أن الجهة الإيرانية طلبت منه بدلاً من ذلك التركيز على تحديد مواقع منظومات "القبة الحديدية"، مع تخصيص مكافآت مالية عن كل موقع يتم كشفه.


وأشارت المعلومات إلى أن عمليات التواصل والتنسيق تمت عبر تطبيق "تلغرام"، الذي بات يُستخدم، وفق الإعلام الإسرائيلي، كوسيلة رئيسية لمحاولات التجنيد وجمع المعلومات الاستخباراتية.


وأثارت القضية صدمة واسعة داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية، خاصة بعد الكشف عن ضآلة المبالغ المالية التي حصل عليها المتورطون، إذ تراوحت المدفوعات بين مئات وآلاف الدولارات فقط، رغم حساسية المعلومات التي تم تسريبها.


كما نقلت وسائل الإعلام عن تقديرات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أن بعض المتهمين اعتبروا الأمر وسيلة لتحقيق "ربح سريع"، معتقدين أن نشاطهم لن يتم كشفه، في حين اعتبرت المؤسسة الأمنية أن ما حدث يمثل خرقاً بالغ الخطورة وتهديداً مباشراً لأمن الدولة والمنظومة العسكرية.


وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق الاختراقات الأمنية والحرب الاستخباراتية المتبادلة بين الطرفين

ايران التجسس الشاباك الموساد اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

من افتتاح جامعة سنجور

برلمانية: افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور يعزز مكانة مصر جسرا للتعاون العلمي والثقافي مع إفريقيا

مجلس النواب

رئيس سياحة النواب: زيارة ماكرون لافتتاح جامعة سنجور ببرج العرب نقلة نوعية للتعاون التعليمي بين مصر وفرنسا

جامعة سنجور

برلماني : افتتاح مقر جامعة سنجور يعكس مكانة مصر التعليمية ويؤكد قوة الشراكة مع فرنسا

بالصور

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد