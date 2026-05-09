وسائل إعلام إسرائيلية: الإيرانيون نجحوا في تشغيل جنود فعليين وليس "مدنيين سذج"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ما وصفته بـ"فضيحة تجسس خطيرة" داخل المؤسسة العسكرية، بعد تورط جنود عاملين في سلاح الجو الإسرائيلي بنقل معلومات وإحداثيات أمنية حساسة إلى جهات مرتبطة بإيران، مقابل مبالغ مالية وصفت بالمتواضعة.



وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن التحقيقات الأمنية أظهرت نجاح الاستخبارات الإيرانية في تجنيد جنود فعليين داخل الجيش الإسرائيلي، في تطور اعتبرته الأوساط الأمنية تحولاً مقلقاً يتجاوز حالات التجنيد السابقة التي كانت تقتصر غالباً على مدنيين.



وأوضح مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، دورون كدوش، أن المتهمين في القضية كانوا طلاباً عسكريين في المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو، حيث قاموا بتصوير مواقع ومنشآت داخل قواعد عسكرية، إضافة إلى إرسال صور وإحداثيات لمواقع استراتيجية في تل أبيب وحيفا، بينها محطة "سافيدور" المركزية، وهي مواقع سبق أن تعرضت لهجمات خلال التصعيد الأخير مع إيران.



وأضافت التقارير أن أحد الجنود عرض على الجهة المشغّلة تزويدها بصور دقيقة لطائرات مقاتلة من طراز "F-16" مقابل 15 ألف شيكل، إلا أن الجهة الإيرانية طلبت منه بدلاً من ذلك التركيز على تحديد مواقع منظومات "القبة الحديدية"، مع تخصيص مكافآت مالية عن كل موقع يتم كشفه.



وأشارت المعلومات إلى أن عمليات التواصل والتنسيق تمت عبر تطبيق "تلغرام"، الذي بات يُستخدم، وفق الإعلام الإسرائيلي، كوسيلة رئيسية لمحاولات التجنيد وجمع المعلومات الاستخباراتية.



وأثارت القضية صدمة واسعة داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية، خاصة بعد الكشف عن ضآلة المبالغ المالية التي حصل عليها المتورطون، إذ تراوحت المدفوعات بين مئات وآلاف الدولارات فقط، رغم حساسية المعلومات التي تم تسريبها.



كما نقلت وسائل الإعلام عن تقديرات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أن بعض المتهمين اعتبروا الأمر وسيلة لتحقيق "ربح سريع"، معتقدين أن نشاطهم لن يتم كشفه، في حين اعتبرت المؤسسة الأمنية أن ما حدث يمثل خرقاً بالغ الخطورة وتهديداً مباشراً لأمن الدولة والمنظومة العسكرية.



وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق الاختراقات الأمنية والحرب الاستخباراتية المتبادلة بين الطرفين