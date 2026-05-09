قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: مشروع جامعة سنجور بدأ في الاسكندرية منذ 35 عاماً
صدمها قطار.. مصرع جامعية بمحطة تفهنا الأشراف بالدقهلية
الرئيس السيسي: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يعكس التزام مصر بدعم التعليم والتنمية في أفريقيا
دون الـ 90 جنيها.. تراجع في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. مشروع جديد لزيادة مهلة التصالح لـ 6 سنوات
ماكرون: الفرنكوفونية مشروع عالمي يعزز التنوع الثقافي ويحمي التعددية اللغوية
كان شغال في صيانة الكوبري.. البحث عن عامل سقط بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
ماكرون : التحالف بين مصر وفرنسا لأجل السلام والاستقرار
هل الحج الأكبر يوم عرفة أم يوم النحر؟ الإفتاء تحسم الجدل
سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
بالصور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان جهود السيطرة على حريق مخازن مصنع بقليوب
ماكرون : أحيي التزام مصر باستثمار 60 مليون يورو في جامعة سنجور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان وسوريا يؤكدان استمرار التنسيق لتسهيل عودة النازحين

اللاجئون
اللاجئون
القسم الخارجي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مباحثات رسمية مع الجانب السوري، التوافق على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في خطوة تعكس تصاعد الجهود السياسية لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في لبنان خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس الحكومة أن اللقاءات التي جرت مع المسؤولين السوريين تناولت آليات تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ما يتعلق بتأمين الظروف المناسبة لعودة النازحين بصورة تدريجية وآمنة، إضافة إلى بحث القضايا المرتبطة بالمعابر الحدودية والتنسيق الإداري والخدماتي بين الجانبين.


ويأتي هذا التطور في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يشهدها لبنان، حيث تؤكد السلطات اللبنانية مرارًا أن أزمة النزوح السوري باتت تشكل عبئًا كبيرًا على البنية التحتية والقطاعات الحيوية، بما في ذلك الكهرباء والصحة والتعليم وسوق العمل.


وشددت الحكومة اللبنانية في أكثر من مناسبة على أهمية إيجاد حل عملي ومستدام لملف النازحين، مع التأكيد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لخطط العودة، بما يضمن احترام المعايير الإنسانية والقانونية. كما تطالب بيروت بزيادة التنسيق مع دمشق لتسريع الإجراءات المتعلقة بعودة أعداد أكبر من النازحين إلى المناطق التي باتت مستقرة داخل سوريا.


من جانبها، تؤكد السلطات السورية استعدادها للتعاون مع لبنان في هذا الملف، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال العائدين، وسط دعوات سورية متكررة لرفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي تعتبرها دمشق عائقًا أمام تحسين الأوضاع المعيشية وإعادة الإعمار.


ويُعد ملف النزوح السوري من أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية، في ظل تقديرات تشير إلى استضافة لبنان أعدادًا كبيرة من اللاجئين والنازحين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الجدل السياسي الداخلي بشأن آليات التعامل مع هذا الملف الحساس.


وتتزامن التحركات اللبنانية ـ السورية الأخيرة مع اتصالات إقليمية ودولية متواصلة تهدف إلى دعم الاستقرار في المنطقة، وسط تأكيدات رسمية من الجانبين على أهمية الحفاظ على الحوار والتنسيق المباشر لمعالجة الملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف عودة النازحين السوريين.

سوريا لبنان بيروت دمشق اللاجئون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعاً مع أندية شمال سيناء

بورنموث

شوط أول سلبي بين بورنموث وفولهام بالدوري الإنجليزي

الدوري المصري

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز

بالصور

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد