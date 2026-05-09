بعد قرض المليار دولار.. البنك الدولي يمنح مصر 300 مليون دولار إضافية

قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي في تصريحات صحفية اليوم السبت إن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ​ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي لمساعدتها على مواجهة ‌تداعيات حرب إيران، بحسب رويترز.

تتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي وضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص وتعزيز استقرار ​الاقتصاد الكلي والتحول الأخضر. ووافق مجلس إدارة البنك على الحزمة أمس ​الجمعة.

و من جانبه، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم جهود مصر الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ودفع عجلة انتقالها إلى اقتصاد أكثر استدامة.

ويتضمن التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من المملكة المتحدة.

وشرعت مصر في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي ساعدت البلاد على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار.

وساهمت تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الالتزام بالانضباط المالي، وإجراء إصلاحات جوهرية في السياسة الضريبية والإدارة، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، والحد من التضخم، وتحسين معنويات السوق، ودعم التعافي التدريجي للنمو.