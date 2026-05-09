الأردن يعلن دعمه الكامل للبحرين ويدين مخططات تهدد أمنها واستقرارها

أعرب الأردن اليوم "السبت" عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين، ودعمه كل ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية - في بيانٍ اليوم - رفض الأردن واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين الشقيقة، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

كانت وزارة الداخلية البحرينية، قد اعلنت اليوم، القبض على 41 شخصًا لصلتهم بالحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الوزارة أنها تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".