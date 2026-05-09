لتجنب التحرك قبل فوات الأوان.. البنك المركزي الأوروبي يدرس تأثير حرب إيران على التضخم
بعد نفاذ الباقة | 18موقعا إلكترونيا مجانيا من الحكومة لكل المصريين.. تعرف عليها
شئون القرآن بالأزهر: تخصيص يوم المولد لسرد السنة النبوية.. خاص
نيمار يتواجد في القائمة الأولية لـ كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل بكأس العالم
لـ 11 يوليو| تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لداعش
الصحة العالمية: خطر انتقال هانتا من السفينة المصابة "منخفض"
بعد قرض المليار دولار.. البنك الدولي يمنح مصر 300 مليون دولار إضافية
أولى موجات الصيف.. ارتفاع تدريجي وذروة حارة تضرب البلاد هذا الأسبوع
الحكم على متهم بقضية فتنة الشيعة بـ جلسة 8 يونيو
الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون جهود احتواء توترات المنطقة
رئيس جيبوتي: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون
من بينها تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل.. طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي بين مصر وفرنسا
تسارع استنزاف مخزونات النفط العالمية ومستويات حرجة في بعض المناطق

واشنطن أ ش أ

سلط قسم أبحاث السلع في بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن سرعة تراجع مخزونات النفط العالمية، محذرًا من أنه رغم بقاء المستويات الإجمالية فوق حدود الطوارئ، فإن بعض المناطق ومنتجات الوقود المكررة تقترب من مستويات حرجة.

ووفقًا لتقرير محللي النفط الصادر مؤخرًا، تتركز أكثر مخاطر النقص إلحاحًا في مواد التغذية الخاصة بالبتروكيماويات مثل النافثا وغاز البترول المسال، إضافة إلى وقود الطائرات في أوروبا والأسواق الآسيوية الناشئة، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.

وقدر التقرير أن إجمالي مخزونات النفط العالمية، التي تشمل المخزونات المرئية وغير المرئية والنفط الخام والمنتجات المكررة، يبلغ حاليًا ما يعادل 101 يوم من الطلب العالمي.

ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 98 يومًا بحلول نهاية مايو، مقتربًا من أدنى المستويات المسجلة خلال الأعوام الـ8 الماضية.

وأشار محللو جولدمان ساكس إلى أنه رغم بقاء تقديرات المخزون الإجمالي فوق الحد الأدنى للطوارئ البالغ 61 يومًا من الطلب، والذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، فإن "سرعة الاستنزاف" الحالية تثير قلقًا أكبر من المستوى الإجمالي نفسه.

وأوضحوا أن سرعة خسائر الإمدادات تشير إلى أن احتياطيات المنتجات المكررة سهلة الوصول تتراجع بسرعة، ما قد يترك النظام العالمي عرضة لمزيد من الاضطرابات.

ويُعد التركّز الكبير للمخزونات في مناطق محددة مثل الصين والولايات المتحدة، إلى جانب تزايد القيود على صادرات المنتجات النفطية، من العوامل الرئيسية التي تسهم في اختلالات الأسواق المحلية.

فعلى سبيل المثال، وبينما لا تزال مخزونات الخام في الصين قرب مستويات قياسية، تبدو المخزونات في أوروبا وأجزاء أخرى من آسيا أكثر تعرضًا للضغوط.

وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أن هذه الفوارق الإقليمية، إلى جانب التحديات اللوجستية المرتبطة بنقل المخزونات الموجودة "على المياه" إلى مخزونات "تم تسليمها على اليابسة"، تقلل بشكل كبير من تقدير المخاطر الفعلية لنقص المنتجات النفطية على مستوى الدول.

وبحسب التقديرات الحالية، يُقدر الحد الأدنى التشغيلي العالمي لمخزونات النفط التي تم تسليمها على اليابسة بنحو 30 إلى 40 يومًا من الطلب.

وحذر التقرير من أنه إذا استمرت المخزونات الإقليمية في التراجع بالوتيرة الحالية دون زيادة مقابلة في إنتاج المصافي أو تغيير في سياسات التصدير، فإن مخاطر حدوث اندفاعات محلية على الوقود أو تعطل صناعي قد تتصاعد.

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ضبط 361 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

محافظ الغربية: تطوير شامل لمنظومة النظافة

الذهب الأصفر يتدفق.. توريد 13 ألف طن قمح بالبحيرة اليوم

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

لوك مميز.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

