الصحة العالمية: خطر انتقال هانتا من السفينة المصابة "منخفض"

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن الخطر الصحي المرتبط بسفينة الرحلات السياحية "إم في هوديوس" التي شهدت تفشي فيروس هانتا، يبقى "منخفضًا"، وذلك في رسالة مباشرة وغير معتادة وجهها إلى سكان جزيرة تينيريفي قبيل وصول السفينة إلى الميناء فجر غدا الأحد.

وفي رسالة مطولة نشرتها المنظمة اليوم "السبت" وقال تيدروس إنه يخاطب السكان "كإنسان إلى إنسان"، مضيفًا أن القلق في الجزيرة مفهوم، خاصة مع استحضار ذكريات جائحة كوفيد-19، لكنه شدد على أن الوضع الحالي مختلف تمامًا.

وأوضح أن الفيروس الموجود على متن السفينة هو سلالة الأنديز من فيروس هانتا، وهو فيروس خطير بالفعل، وقد تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، لكنه أكد أن تقييم منظمة الصحة العالمية يشير بوضوح إلى أن خطر انتقال العدوى إلى سكان الجزيرة "منخفض".

وأضاف أن الوضع الصحي على متن السفينة تحت السيطرة، حيث لا يوجد ركاب تظهر عليهم أعراض في الوقت الحالي، كما تم إرسال خبير من المنظمة إلى السفينة، مع توفير الإمدادات الطبية اللازمة.

وأشار تيدروس إلى أن السلطات الإسبانية وضعت خطة دقيقة لنقل الركاب، تتضمن إنزالهم في ميناء جراناديلا الصناعي بعيدًا عن المناطق السكنية، ثم نقلهم في مركبات مغلقة وتحت حراسة مباشرة إلى رحلاتهم الدولية، دون أي اختلاط بالسكان المحليين.

وأكد أن سكان الجزيرة لن يكونوا معرضين للاحتكاك بالركاب أو الطاقم في أي مرحلة من العملية.

وفي سياق حديثه، أشاد تيدروس بما وصفه بـ " التضامن الإنساني " من جانب إسبانيا، موضحًا أنه تواصل شخصيًا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واعتبر قرار استقبال السفينة " واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا ".

وأشار إلى أن تدخل المنظمة جاء وفقًا للوائح الصحية الدولية الملزمة، التي تنص على ضرورة اختيار أقرب ميناء يتمتع بالقدرة الطبية المناسبة لضمان سلامة الركاب وكرامتهم، مؤكدًا أن تينيريفي كانت الخيار الأنسب من حيث البنية التحتية والقدرات الصحية.

وكشف تيدروس أنه يعتزم السفر شخصيًا إلى تينيريفي لمتابعة العملية ميدانيًا، والتواجد إلى جانب العاملين الصحيين والسلطات المحلية، تقديرًا لما وصفه بـ الاستجابة الإنسانية الراقية من الجزيرة.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن الفيروسات لا تعترف بالحدود أو السياسة، وأن التضامن هو أفضل وسيلة حماية مشتركة، داعيًا السكان إلى الاطمئنان والثقة في الإجراءات المتخذة لحماية الصحة العامة.