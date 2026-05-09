5.4 % ارتفاعا في الاستثمارات الصينية الموجهة للخارج بالربع الأول من 2026

ذكرت وزارة التجارة الصينية ، أن الاستثمارات الصينية الموجهة نحو الخارج بلغت 309.45 مليار يوان (حوالي 45.5 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 ، بزيادة قدرها 5.4 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت إحصاءات الوزارة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا" - إلى أنه خلال الفترة المذكورة، قام مستثمرون من داخل الصين باستثمارات مباشرة غير مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 232.86 مليار يوان في 4111 شركة في 140 دولة ومنطقة.

وبلغت الاستثمارات المباشرة غير المالية التي قامت بها الشركات الصينية في الدول المشاركة في بناء "الحزام والطريق" 61.27 مليار يوان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وفي الوقت ذاته وقعت عقودا جديدة لمقاولة مشروعات بقيمة 348.51 مليار يوان، بزيادة 2.4 في المائة على أساس سنوي. وأنجزت أعمالا بقيمة 218.69 مليار يوان، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي.