نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو لن تدعم مشروع القرار بشأن إيران في مجلس الأمن

شدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن موسكو لن تقف ضد إيران في القرار الدولي.



أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لن تدعم مشروع القرار الأمريكي المتعلق بإيران داخل مجلس الأمن الدولي، في موقف يعكس استمرار التباين بين موسكو وواشنطن بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية.

وشددت الخارجية الروسية على أن موقف موسكو يستند إلى ضرورة التعامل مع القضايا الدولية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشيرة إلى أن بعض المقترحات المطروحة داخل مجلس الأمن لا تسهم في تهدئة الأوضاع أو تحقيق الاستقرار.

ويأتي الموقف الروسي في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، وسط تحركات دبلوماسية متواصلة داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن آليات التعامل مع الأزمة والتطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بها.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة خلافات متزايدة حول عدد من القضايا الدولية، من بينها الملف الإيراني، حيث تتمسك موسكو بمواقف داعمة للحلول السياسية وترفض الضغوط والعقوبات الأحادية التي تستهدف طهران.