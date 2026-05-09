إيران تواصل قطع النت عن الشعب لليوم الـ 70 على التوالي

يواصل الإنترنت الانقطاع الشامل في إيران يومه السبعين ، في ظل استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى الشبكة العالمية منذ بداية الحرب في 28 فبراير

وأفادت منظمة مراقبة الإنترنت “نتبلوكس”بأن قطع الإنترنت الذي تفرضه السلطات الإيرانية على شعبها، استمر أكثر من 1600 ساعة، ما أدى إلى عزل واسع للبلاد عن الإنترنت العالمي.

وأدى هذا الإجراء إلى صعوبة كبيرة في حصول المواطنين داخل إيران على المعلومات المتعلقة بسير العمليات العسكرية، إضافة إلى تقييد قدرتهم على التواصل مع عائلاتهم داخل وخارج البلاد.

ورغم الحظر، تمكن عدد محدود من المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت عبر شبكات الأقمار الصناعية أو باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، إلا أن هذه الوسائل تبقى محدودة وغير مستقرة.

