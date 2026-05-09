روبيو : أمريكا ستستخدم كل الأدوات لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع إيران من إعادة بناء برامجها الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي.

وشدد الوزير الأمريكي في تصريحات له على أن واشنطن ستستخدم العقوبات الأحادية لملاحقة أي طرف ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إيران.

وفي وقت لاحق ؛ وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات “لدعمهم جهود الجيش الإيراني في توفير أسلحة”.

ووفق البيان الصادر عن الوزارة الأمريكية ؛ فقد شملت العقوبات شركات منها شركتان تتخذان من الصين مقراً لهما وثلاث شركات في هونج كونج.

وأكدت وزارة الخزانة على استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران.

كما ألمحت الوزارة الأمريكية إلى أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم أنشطة إيران، "بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط المستقلة في الصين"

