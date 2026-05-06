تناقض أمريكي فاضح.. «روبيو» يضع الأمم المتحدة تحت الاختبار بسبب «قرار مضيق هرمز»

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الصين وروسيا بعدم استخدام حق النقض "الفيتو"، ضد القرار الذي طرحته الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن مطالبة وقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز.

مشروع قرار مضيق هرمز

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن مشروع القرار، هو اختبار لمدى جدوى المنظمة الدولية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي ⁠في البيت الأبيض: "لا أحد يرغب في أن يستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا مرة أخرى، وقد أدخلنا بعض التعديلات الطفيفة على صياغته"، مضيفا"لا أعلم إن كان بالإمكان تجنب استخدام الفيتو أم لا".

وأشار روبيو، إلى أنه يعتقد أنه اختبار حقيقي للأمم ​المتحدة كهيئة فاعلة"، وهو الأمر الذي يتناقض مع المساعي الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة بشكل صارخ مع الإجراءات الأمريكية التي كانت إلى حد بعيد خارج إطار الأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشنت الولايات المتحدة غارات على إيران دون الحصول على ​تفويض من مجلس الأمن، وضغطت على حلفائها للانضمام إلى دوريات بحرية تهدف إلى استعادة فرض حرية الملاحة.