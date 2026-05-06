الأعلى منذ 2022.. ارتفاع كبير في أسعار البنزين بالولايات المتحدة

أظهرت بيانات من موقع GasBuddy أن متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة تجاوز 4.50 دولار للجالون أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2022.

ومع اقتراب عطلة يوم الذكرى الأمريكية، وما يصاحبها من ذروة موسم القيادة الصيفي، تُشكل أسعار البنزين المرتفعة خطرًا سياسيًا كبيرًا على الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، في ظل حملتهم الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

ويتوقع المحللون أنه في حال عدم خفض حدة التوتر في الشرق الأوسط، قد ترتفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس ترامب، تعليق عملية مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز أمام السفن المارة.

ونشر “ترامب” على موقع "تروث سوشيال" أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على أن الحصار الأمريكي سيظل ساريًا ونافذًا بالكامل، بينما سيتم تعليق مشروع الحرية وحركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يهدف إلى دراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين وتوقيعه.