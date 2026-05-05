سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتنا حصارا بحريا على إيران.

يعد ذلك تصعيدا كبيرا ربما يتحول إلى مباشرة الحرب بعد توقفها في الشهر الماضي وبعدما استمرت ٤٠ يوما.



ورغم أن ترامب صرح بأن الحرب الأمريكية توقفت وانتهى الغرض منها، إلا أنه صرح بعد ذلك وفي وقت لاحق بأن الحرب ربما تعود مرة أخرى، وذلك في سياق التهديد والوعيد لإيران.

من ناحية أخرى، أفادت الرابطة الأمريكية للسيارات بارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% منذ بدء العملية العسكرية في إيران.

وتابعت الرابطة الأمريكية للسيارات بارتفاع سعر جالون البنزين من 2.98 دولار عند بدء العملية في إيران إلى 4.48 دولار.



