كريستيان جوزي مستشار بالحزب الجمهوري: أمريكا تسعى للسلام مع إيران وطهران ترد بانتهاكات وفوضى

قال كريستيان جوزي، مستشار بالحزب الجمهوري الأمريكي، إن الجانب الإيراني هو من يتحمل مسؤولية انتهاك الهدنة، معتبراً أن طهران تواصل اتباع نهج يقوم على “إثارة الفوضى” رغم الأجواء الإيجابية التي سادت مؤخراً بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأضاف جوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "منتصف النهار"، مع الإعلامية بسنت أكرم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق السلام ودعم الحريات داخل إيران، إلا أن النظام الإيراني ـ بحسب وصفه ـ “لا يرغب سوى في استمرار حالة الفوضى”، مشيراً إلى أن هذا النهج مستمر منذ أكثر من 47 عاماً، وهو ما اعتبره أمراً غير مفاجئ بالنسبة للمجتمع الدولي والمتابعين للملف الإيراني.

وأكد مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يتخذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التصعيد القائم، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتبادل الاتهامات بشأن خرق التفاهمات والهدن في المنطقة.

وأشار كريستيان جوزي إلى أن الخيارات المطروحة أمام واشنطن قد تشمل تحركات أكثر صرامة، بما في ذلك احتمالية تنفيذ عمليات عسكرية خلال الساعات أو الأيام المقبلة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار تهديد الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الدولية للخطر في منطقة الشرق الأوسط.