إعلام إسرائيلي: ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور نعمان العابد، إن استمرار التوتر في مضيق هرمز متوقع في ظل سعي كل من الولايات المتحدة وإيران لاستخدام الورقة الملاحية كأداة ضغط تفاوضي، موضحًا أن واشنطن تحاول فرض شروطها عبر الضغط السياسي والعسكري، بينما تتمسك طهران بمواقفها في مواجهة هذا التصعيد.

وقف إطلاق النار الهش وتراجع فرص الاختراق السياسي

وأضاف "العابد" خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن وقف إطلاق النار القائم “هش”، وأن المفاوضات لا تزال غير مستقرة، مشيرًا إلى أن التصريحات المتبادلة والتهديدات المستمرة تعكس غياب أي اختراق حقيقي حتى الآن في مسار الحل السياسي.

لا منتصر في الحرب والخاسر الأكبر هو الاستقرار العالمي

وأكد أن لا الولايات المتحدة ولا إيران حققتا أهدافهما المعلنة من هذا التصعيد، وأن الحديث عن انتصار لأي طرف غير دقيق، لأن المعايير الحقيقية للحسم لم تتحقق بعد، موضحًا أن الخاسر الأكبر حتى الآن هو استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وساطات دولية قد تفتح باب الانفراجة

واختتم بأن أي انفراجة محتملة ستعتمد على نجاح الوساطات الدولية، التي قد تثمر خلال الفترة المقبلة بدعم أطراف إقليمية فاعلة في مقدمتها مصر والسعودية وباكستان.