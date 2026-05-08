بفستان أسود.. ياسمين عز تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
ماكرون يزور مصر في خطوة لتعميق العلاقات المصرية الفرنسية ودعم خطط التنمية في إفريقيا
بدأ العد التنازلي.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى
مساعد وزير الداخلية لـ صدى البلد: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة
أرخص من المواصلات.. النقل تتيح نظاما للاشتراكات يخفض قيمة تذكرة المونوريل بقيمة 50%
الهجوم الإيراني.. إصابة 3 أشخاص في الإمارات بعد قصف صاروخي
أسعار الألبان ومنتجاتها في أسواق الوادي الجديد
تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان وتوسّع في نطاق الاستهدافات رغم وقف إطلاق النار
استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة
موعد صرف الدعم النقدي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إعلام إسرائيلي: ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة

البهى عمرو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور نعمان العابد، إن استمرار التوتر في مضيق هرمز متوقع في ظل سعي كل من الولايات المتحدة وإيران لاستخدام الورقة الملاحية كأداة ضغط تفاوضي، موضحًا أن واشنطن تحاول فرض شروطها عبر الضغط السياسي والعسكري، بينما تتمسك طهران بمواقفها في مواجهة هذا التصعيد.

وقف إطلاق النار الهش وتراجع فرص الاختراق السياسي

وأضاف "العابد" خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن وقف إطلاق النار القائم “هش”، وأن المفاوضات لا تزال غير مستقرة، مشيرًا إلى أن التصريحات المتبادلة والتهديدات المستمرة تعكس غياب أي اختراق حقيقي حتى الآن في مسار الحل السياسي.

لا منتصر في الحرب والخاسر الأكبر هو الاستقرار العالمي

وأكد أن لا الولايات المتحدة ولا إيران حققتا أهدافهما المعلنة من هذا التصعيد، وأن الحديث عن انتصار لأي طرف غير دقيق، لأن المعايير الحقيقية للحسم لم تتحقق بعد، موضحًا أن الخاسر الأكبر حتى الآن هو استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وساطات دولية قد تفتح باب الانفراجة

واختتم بأن أي انفراجة محتملة ستعتمد على نجاح الوساطات الدولية، التي قد تثمر خلال الفترة المقبلة بدعم أطراف إقليمية فاعلة في مقدمتها مصر والسعودية وباكستان.

ترامب غزة دونالد ترامب القاهرة الإخبارية الحرب

