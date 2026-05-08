تظهر في عيد الاستقلال.. ترامب يكشف مفاجأة بشأن هدية قطر الثمينة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرة جامبو أهدتها قطر ستكون جاهزة للاستخدام كطائرة حكومية بحلول الرابع من يوليو، على الرغم من الانتقادات المستمرة واتهامات الفساد التي تحيط بالصفقة.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يتوقع أن تكون الطائرة جاهزة بحلول احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي التي تُحيي الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد، أجاب ترامب: "نعم".

وقد قبل ترامب الطائرة من الدولة الخليجية في مايو 2025 على الرغم من الانتقادات الحادة من الديمقراطيين وخبراء الأخلاقيات، مما أثار جدلاً حول احتمالية وجود فساد وتأثير أجنبي.

وقدّرت تقارير سابقة قيمة طائرة بوينغ 747 بنحو 400 مليون دولار ووصف الديمقراطيون الهدية بأنها "فساد صارخ" وهددوا بالاحتجاجات في الكونجرس.

وقد دافع ترامب مرارًا عن قبول الطائرة، بحجة أن رفض "طائرة مجانية باهظة الثمن" كان سيكون "حماقة"، وقال إن هذا الترتيب سيوفر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

كما رفضت قطر الانتقادات الموجهة لهذا الترتيب قال رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة CNN إنها كانت "صفقة بين حكومتين"، وقال إنه لا يفهم الجدل الدائر حولها.