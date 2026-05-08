مقتل وإصابة 12 شخصا في غارة إسرائيلية على بلدة "طورا" جنوب لبنان

أغارت القوات الإسرائيلية على بلدة "طورا" في قضاء "صور" جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم سيدتان، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص بجراح، من بينهم سيدة؛ في حصيلة أولية.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - وفق يبان أصدره اليوم /الجمعة/ - أن فرق الإسعاف والطوارئ عملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض وتحديد الحصيلة النهائية للخسائر البشرية.

يأتي استهداف بلدة طورا في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على المناطق الجنوبية اللبنانية، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الاعتداءات واستمرار سقوط ضحايا مدنيين.

وشهدت مناطق عدة في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية غارات وقصفاً متقطعاً استهدف بلدات وطرقات، ما أدى إلى حالة من التوتر والنزوح المحدود في بعض المناطق الحدودية، بالتزامن مع تحذيرات لبنانية من خطورة استمرار الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية.

وتواصل الجهات الرسمية اللبنانية اتصالاتها مع المنظمات الدولية والجهات المعنية للضغط باتجاه وقف التصعيد، في وقت تتابع فيه فرق الدفاع المدني والإسعاف عمليات الإغاثة والاستجابة الميدانية في المناطق المستهدفة.