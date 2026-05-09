الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قبل أيام من قمة ترامب وشي.. واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بسبب بإيران

ناصر السيد

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الشركات الصينية لعلاقاتها بإيران، قبل أيام من قمة حاسمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج في بكين.

عقوبات أمريكية ضد الصين

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربع شركات، ثلاث منها مقرها في الصين، لتورطها في تزويد إيران بصور الأقمار الصناعية، التي قالت إنها مكّنت إيران من شنّ ضربات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

في الوقت نفسه، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عشرة أفراد وشركات، من بينهم عدد من الشركات الصينية، على قائمة العقوبات، لتورطهم في مساعدة إيران على تأمين أسلحة ومواد لازمة لتصنيع صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان يوم الجمعة: "إن إجراء اليوم يُحاسب الكيانات التي تتخذ من الصين مقرًا لها على دعمها لإيران. ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات اللازمة المتاحة لها لاستهداف كيانات وأفراد من دول ثالثة يدعمون القاعدة العسكرية والصناعية الدفاعية الإيرانية".

فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على عدة مصافي نفط صينية بسبب مشترياتها من النفط الخام الإيراني، ما أثار رد فعل صينيًا قويًا، حيث أمرت الشركات بعدم الامتثال.

وقد أكدت وزارة الخارجية الصينية مرارًا معارضتها "للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي"، وأنها ستحمي حقوق المواطنين والشركات الصينية.

ومن المتوقع أن يزور ترامب الصين الأسبوع المقبل.

مي سليم
