ترامب : القوات الأمريكية تقوم بعمل رائع في هرمز والنتائج العسكرية ممتازة



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية والنتائج العسكرية ممتازة ، متوقعا ردا من إيران قريبا على مسودة الاتفاق.

كما أشار ‏ترامب في تصريحات له إلى أن القوات الأمريكية تقوم بعمل رائع في مضيق هرمز.



وفي سياق أخر ؛ شدد ‏ترامب على ان واشنطن حققت انتصارا كبيرا في العراق ، قائلا "ما حدث في العراق جيد للغاية وأنا سعيد برئيس الوزراء المكلف.

كما دعا ترامب لتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا وأن واشنطن سترسل مفاوضين إلى موسكو إذا كان ذلك سيساعد في حل النزاع في أوكرانيا.

وإختتم ترامب تصريحاته : كلا طرفي النزاع في أوكرانيا راضيان عن وقف إطلاق النار المعلن.

