ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام اعتبارا من الغد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لمدة ثلاثة أيام؛ اعتبارا من غد /السبت/.

وقال ترامب - في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" اليوم /الجمعة/ - إن وقف إطلاق النار هذا يشمل تعليق جميع العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تبادل ألف سجين من كلا البلدين.

وأعرب عن تقديرخ العميق لموافقة الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي، على هذه الهدنة التي طلبها (ترامب)، مبديا أمله في أن يكون هذا "بداية النهاية لحرب طويلة ودموية وشرسة".

وأشار إلى أن المفاوضات بين الجامبين تتواصل لإنهاء هذا الصراع "الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية"... وقال: نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى حل يومًا بعد يوم.