القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال اليوم في كأس أمم إفريقيا للناشئين

يستعد منتخب المغرب تحت 17 عامًا لمواجهة قوية أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين.

وكان المنتخب المغربي قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على منتخب الكاميرون بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب السنغال إلى نصف النهائي عقب تفوقه على منتخب مالي بركلات الترجيح، بعد مباراة قوية جمعت بين المنتخبين في الدور ذاته.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والسنغال اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال اليوم

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية الأرضية TNT، وشبكتي Canal+ Afrique وSuperSport.