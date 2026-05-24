رئيس كاف يشكر ملك المغرب على قراره بالعفو عن جماهير السنغال

توجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالشكر لجلالة الملك، محمد السادس، بعد قرار الأخير بالعفو عن جماهير السنغال بعد أربعة أشهر من مباراة المنتخبين في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إن موتسيبي أعرب عن بالغ امتنانه لملك المغرب بعد تفضله بالعفو الملكي السامي عن المشجعين السنغاليين الذين أُدينوا بارتكاب مخالفات مرتبطة بالمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025.

تعليق موتسيبي

وقال موتسيبي ضمن البيان "بالنيابة عن الاتحادات الأعضاء في (كاف) التي تمثل 54 بلدا أفريقيا، أود أن أعرب عن بالغ امتناننا لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس على تفضله بالعفو الملكي السامي عن المشجعين السنغاليين الذين أُدينوا بارتكاب مخالفات مرتبطة بالمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا".

وأضاف "كاف يؤكد باستمرار على التزامه باستخدام كرة القدم للمساهمة في توحيد شعوبنا من مختلف الخلفيات العرقية والدينية، وما قام به ملك المغرب مثالا ملهما ومحفزا على قوة كرة القدم في توحيد شعوبنا وجمعها معا في أفريقيا وفي مختلف أنحاء العالم".

واستطرد: "لقد أُعجبت كثيرا عندما أُطلعت، خلال زيارتي إلى هذين البلدين قبل أسابيع قليلة، على الروابط التاريخية والعميقة بين شعبي السنغال والمغرب".

وختم باتريس موتسيبي تصريحاته بأنه يتمنى التوفيق لمنتخبات المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، تونس، غانا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، خلال مشاركتها في كأس العالم 2026، قائلا إنه يثق تماما في قدرة هذه المنتخبات على تشريف القارة السمراء.