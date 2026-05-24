موتسيبي يشيد بقرار ملك المغرب العفو عن مشجعي السنغال: كرة القدم توحد شعوب أفريقيا

أشاد باتريس موتسيبي بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعفو عن عدد من المشجعين السنغاليين المحتجزين على خلفية أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

عفو ملكي بمناسبة عيد الأضحى

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن، السبت، إصدار عفو ملكي عن 15 مشجعًا سنغاليًا، بمناسبة عيد الأضحى، بعد إدانتهم في قضايا مرتبطة بأعمال شغب شهدها نهائي البطولة القارية بين المغرب والسنغال في يناير الماضي.

وأوضح البيان الرسمي أن قرار العفو جاء "لاعتبارات إنسانية".

رئيس الكاف: خطوة تعكس قوة كرة القدم

وقال موتسيبي، في بيان نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "نيابة عن الاتحادات الأعضاء الـ54، نعرب عن بالغ امتناننا لجلالة الملك محمد السادس على هذا العفو الملكي السامي تجاه المشجعين السنغاليين".

وأضاف: "الكاف يواصل التزامه باستخدام كرة القدم كوسيلة لتوحيد الشعوب الأفريقية بمختلف خلفياتها العرقية والدينية".

إشادة بالعلاقات المغربية السنغالية

وأكد رئيس الكاف أن قرار العفو يُمثل نموذجًا ملهمًا يعكس قدرة كرة القدم على جمع الشعوب وتعزيز الروابط الإنسانية داخل القارة الأفريقية وخارجها.

وأشار موتسيبي إلى إعجابه بالعلاقات التاريخية العميقة بين الشعبين المغربي والسنغالي، والتي لمسها خلال زياراته الأخيرة للبلدين.

رسالة دعم لمنتخبات أفريقيا في كأس العالم

واختتم رئيس الكاف بيانه بتوجيه الأمنيات بالتوفيق للمنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، وهي:

منتخب المغرب

منتخب السنغال

منتخب مصر

منتخب الجزائر

منتخب تونس

منتخب غانا

منتخب جنوب أفريقيا

منتخب كوت ديفوار

منتخب الرأس الأخضر

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية

وأكد ثقته في قدرة المنتخبات الأفريقية على تشريف القارة في المونديال المقبل.