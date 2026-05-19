وثيقة أثارت الجدل.. هل استعاد السنغال لقب أمم أفريقيا من المغرب؟

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وثيقة مثيرة للجدل، تفيد بأن منتخب السنغال استعاد رسميًا لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية، يقضي بسحب البطولة من منتخب المغرب.

وتداول المستخدمون صورة لوثيقة تحمل شعار المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، مع ادعاءات بأن القضية حُسمت لصالح السنغال، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الجماهير الرياضية في إفريقيا، خاصة أن نهائي البطولة كان قد شهد أحداثًا مثيرة واستثنائية.

أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025

كانت المباراة النهائية بين المغرب والسنغال قد انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد، في لقاء شهد توترًا كبيرًا في الدقائق الأخيرة.

توقفت المباراة لفترة قاربت 10 دقائق بعدما احتج لاعبو السنغال على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في اللحظات الحاسمة من المواجهة.

ورغم إهدار ركلة الجزاء، فإن التوتر استمر داخل الملعب، قبل أن يسجل اللاعب بابي غي هدف الفوز الذي منح “أسود التيرانجا” اللقب القاري.

وعقب المباراة، تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، استند خلالها إلى مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب أثناء الاحتجاج، معتبرًا أن ذلك يُعد مخالفة تستوجب اعتبار المنتخب منسحبًا وفق اللوائح.

وبالفعل، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا في مارس الماضي باعتبار السنغال خاسرة للمباراة، مع منح الفوز للمغرب بنتيجة 3-0، الأمر الذي فجّر الأزمة بشكل أكبر.

هل استعاد السنغال لقب أمم أفريقيا؟

في المقابل، رفض الاتحاد السنغالي القرار، ولجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل الطعن على العقوبات والمطالبة بإلغاء قرار “كاف”.

لكن رغم انتشار الوثيقة المزعومة بشكل واسع، فإن تقارير متعددة أكدت أنها مفبركة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.

كما تبين أن الوثيقة تحتوي على أخطاء واضحة، من بينها معلومات غير دقيقة حول البطولة وتواريخ قديمة تعود إلى عام 2024، بالإضافة إلى توقيع لا يخص أي مسؤول حالي داخل المحكمة الرياضية.

وأكدت المصادر أيضًا أن الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي لم ينشر أي حكم نهائي بخصوص القضية حتى الآن، ما يعني أن الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يتم حسمه بصورة رسمية.