بقيادة دونيس .. السعودية تواجه السنغال وديا

كشفت تقارير صحفية، عن استعداد منتخب السعودية لمواجهة السنغال وديًا بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لكأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن هذه المواجهة سوف تعد التجريبية الثانية للأخضر بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، مدربه الجديد، بعد مباراة الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، 30 مايو المقبل.

وأشارت إلى أن المواجهتان يأتيان ضمن المعسكر التدريبي، الذي سيجريه الأخضر في الولايات المتحدة خلال الفترة من 25 مايو حتى 11 يونيو المقبلين، لحساب رابع وآخر مراحل برنامج الإعداد للمونديال.

يُذكر أن اليوناني جورجوس دونيس، قد تولى تدريب منتخب السعودية مؤخرًا خلفًا لـ الفرنسي هيرفي رينارد.