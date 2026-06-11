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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة يطور محطات "الشاتل باص" لراحة الركاب .. صور

الشاتل باص مطار القاهرة
الشاتل باص مطار القاهرة
نورهان خفاجي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي الانتهاء الكامل من أعمال رفع كفاءة وتطوير محطات "الشاتل باص" بالمطار، وذلك لتقديم تجربة تنقل أكثر سهولة وانسيابية داخل المطار.

وذلك في إطار استراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة المسافرين والمترددين على مطار القاهرة الدولي.

وتعتمد منظومة "الشاتل باص" بمطار القاهرة الدولي على 9 محطات رئيسية موزعة على مختلف الطرق الداخلية بالمطار، حيث تتيح هذه المنظومة نقل المسافرين والمودعين والعاملين مجاناً، وبما يضمن الربط السريع بين مختلف مباني الركاب ومواقف السيارات ومناطق الخدمات، الأمر الذي يسهم في تحقيق انسيابية مرورية عالية وتخفيف تكدس الحركة داخل المطار.

وتضمنت أعمال التطوير تزويد جميع المحطات بمقاعد حديثة ومريحة مخصصة لانتظار الركاب، إلى جانب تركيب لوحات إرشادية وخرائط توضيحية لمسار "الشاتل باص" ومحطات التوقف بين صالات السفر والوصول. كما تم تزويد المحطات بلوحات تعريفية توضح أماكن تواجد شركات الطيران بمختلف مباني الركاب، بما يساعد المسافرين على التوجه إلى وجهاتهم بسهولة.

كما راعى التصميم الجديد تخصيص أماكن انتظار مجهزة لذوي الهمم، مع تجهيز المحطات بمنحدرات لتسهيل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة وكبار السن، وتيسير حركة الحقائب والممتلكات الشخصية. وتم كذلك وضع مسميات واضحة ومحددة لكل محطة، بما يسهّل الاستدلال على مواقعها والوصول إليها دون عناء.

وصرح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن أعمال تطوير وتحديث محطات ""الشاتل باص" تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية بمطار القاهرة الدولي بما يواكب أحدث المعايير العالمية.

وأضاف إسحق أن منظومة التحديث والتطوير تشمل مختلف المرافق والخدمات داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن مخطط شامل يعزز مكانة مطار القاهرة كأحد أهم المطارات المحورية في المنطقة.

مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة الشاتل باص

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