أبو العينين يكشف كواليس ما دار مع ممدوح عباس في ملف تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدا سيتم تحديد بطل الدوري المصري الممتاز والاهلي والزمالك وبيراميدز لديهم حظوظ لحصد اللقب.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد"، :" تحدثت مع النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا حول التنازل عن تذاكر سيراميكا لصالح نادي الزمالك ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين قال لي إن ممدوح عباس تواصل معه وطلب منه التنازل عن تذاكر سيراميكا كليوباترا لصالح جمهور الزمالك ووافق أبو العينين على هذا الطلب ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تنازل سيراميكا عن تذاكر مباراة الزمالك لا يعني إن سيراميكا هيسيب الماتش للزمالك وإنه هيقاتل لاخر دقيقة لتحقيق الفوز ".