أحمد موسى : أبو العينين مش هيجامل الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.. وفيه منافسة شريفة بالملعب



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبو العينين مش هيجامل الاهلي او الزمالك أو بيراميدز وفيه منافسة شريفة على أرض الملعب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين طالب لاعبي الفريق ببذل أقصى جهد خلال المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الفريق سيدخل اللقاء بهدف الفوز فقط، وبنفس الروح التي ظهر بها أمام الأهلي وبيراميدز في الجولتين الماضيتين.

وتابع أحمد موسى :" وشدد أبو العينين، خلال اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الإداري، على ضرورة التحلي بالنزاهة والشفافية والروح الرياضية، مع تقديم مباراة قوية تليق باسم نادي سيراميكا كليوباترا ولاعبيه.

وأكد رئيس النادي أن الفريق نجح في الظهور بشكل قوي أمام الأهلي وبيراميدز، بعدما تعادل معهما، مطالبًا اللاعبين بالحفاظ على نفس الروح القتالية وعدم الانشغال بأي حسابات أخرى بعيدًا عن تحقيق الفوز في ختام مباريات الدوري.