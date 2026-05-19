ارتفاع جنوني في أسعار الطماطم.. تامر أمين: لا نعرف السبب الحقيقي للأزمة

أكد الإعلامي تامر أمين أن السبب الحقيقي وراء الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الطماطم لا يزال غير واضح، بعدما وصلت أسعارها إلى ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو في بعض الأسواق.

وأشار إلى وجود تفسيرات متباينة للأزمة، حيث يرى البعض أن التقلبات الجوية أثرت سلبًا على حجم الإنتاج، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه يؤكد آخرون أن زيادة معدلات تصدير الطماطم خلال الفترة الأخيرة ساهمت في نقص الكميات المطروحة بالسوق المحلي، الأمر الذي تسبب في موجة الغلاء الحالية.