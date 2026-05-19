هند الضاوي: إسرائيل تسيطر على أكثر من 65% من غزة وتوسع الخط الأصفر

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن إسرائيل تواصل توسيع ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أنها باتت تسيطر على أكثر من 65% من مساحة القطاع، إلى جانب تشكيل ميليشيات داخل غزة بهدف فرض السيطرة على ما تبقى من المناطق الفلسطينية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة عند الخط الأصفر داخل القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الميداني.

وأضافت هند الضاوي أن سكان قطاع غزة تعرضوا لـ "الإبادة الجماعية" على مدار عامين في ظل العمليات العسكرية على القطااع والتي لم تتوقف على مدار العامين، مؤكدة أنه رغم الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، فإن ما يدخل فعليًا يقل عن 200 شاحنة فقط.

قطاع غزة تحول إلى "ركام

وأشارت هند الضاوي إلى أن قطاع غزة تحول إلى "ركام" نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، وسط تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل القطاع.