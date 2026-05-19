هند الضاوي: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين ونتنياهو يلعب "لعبة خطيرة"

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن إسرائيل تربط أي تقدم في اتفاق غزة بنزع سلاح حركة حماس، في حين ترد الحركة بأنها وافقت فقط على "تجميد السلاح" وليس تسليمه أو نزعه بشكل كامل، مشددة على أن هذا الأمر الذي تستخدمه إسرائيل للتحرك وتوسيع احتلال أجزاء أخرى من القطاع والتوسع جغرافيًا.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "تلعب لعبة خطيرة"، معتبرة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل ملف سلاح حماس لعرقلة الاتفاقات، موضحة أن هناك ترتيبات تسعى إسرائيل من خلالها إلى تخصيص مناطق داخل غزة يُمنع وجود عناصر حماس أو أي قوات بها، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.

تهجير الفلسطينيين

وشددت هند الضاوي على أن الضمان الحقيقي لإفشال مخططات "إسرائيل الكبرى" وتهجير الفلسطينيين يتمثل في قوة الدولة المصرية ومواقفها السياسية، مؤكدة أن مصر نجحت في إفشال الخطة الإسرائيلية الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة.