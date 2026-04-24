إبراهيم عادل يثير الجدل: سحب لقب أمم إفريقيا غير طبيعي.. ولو كنا مكان السنغال لأخفينا الكأس

أثار إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر ولاعب نوردشيلاند، حالة من الجدل بعد تصريحاته بشأن الأزمة المثيرة التي تشهدها الكرة الإفريقية، عقب قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وكان المنتخب السنغالي تُوج باللقب في يناير الماضي، عقب فوزه على المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية، قبل أن تتصاعد الأزمة بسبب واقعة انسحاب مؤقت للاعبي السنغال احتجاجًا على قرار تحكيمي مثير للجدل.

وفي تطور غير مسبوق، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب، ما دفع الجانب السنغالي للتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، انتظارًا للحسم النهائي.

وعلّق إبراهيم عادل على الأزمة، مؤكدًا أن القرار يعد غريبًا وغير مألوف في عالم كرة القدم، مضيفًا بتصريح ساخر: "لو كنا مكان السنغال لما تركنا الكأس، كنا سنخفيه في أي مكان"، في إشارة إلى دهشته من تطورات الموقف.