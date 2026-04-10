اعتراضا على قرار الحكم.. موتسيبي: انسحاب السنغال في النهائي الإفريقي غير مقبول

كشف الإعلامي أمير هشام تصريحات رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وقال باتريس موتسيبي :ما وقع في المباراة النهائية بانسحاب السنغال من الملعب اعتراضا على قرار الحكم ثم العودة من جديد غير مقبول ولا يشرف الكرة الإفريقية.

وتوجه لاعبو “أسود التيرانجا” مباشرة بعد نهاية المباراة إلى لاعبي المنتخب المغربي، لمواساتهم وتقديم التحية لهم، في تصرف لاقى إشادة واسعة لما يعكسه من احترام متبادل بين الفريقين رغم أجواء المنافسة.

ونجح منتخب السنغال في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، ليواصل مشواره المميز في منافسات كأس إفريقيا للمدارس، مؤكداً حضوره القوي على الساحة القارية.

وتبرز هذه اللقطة القيم الحقيقية لكرة القدم، التي لا تقتصر فقط على الفوز والخسارة، بل تمتد لتعزيز الروح الرياضية والتقدير بين اللاعبين.