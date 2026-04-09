لفتة إنسانية غير مألوفة من لاعبي السنغال بعد الفوز على المغرب في كأس إفريقيا للمدارس

في مشهد يعكس الروح الرياضية، حرص لاعبو منتخب السنغال على تقديم لفتة إنسانية مميزة عقب فوزهم الكبير على منتخب المغرب بنتيجة 4-0، في نصف نهائي كأس إفريقيا للمدارس.

وتوجه لاعبو “أسود التيرانجا” مباشرة بعد نهاية المباراة إلى لاعبي المنتخب المغربي، لمواساتهم وتقديم التحية لهم، في تصرف لاقى إشادة واسعة لما يعكسه من احترام متبادل بين الفريقين رغم أجواء المنافسة.

ونجح منتخب السنغال في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، ليواصل مشواره المميز في منافسات كأس إفريقيا للمدارس، مؤكداً حضوره القوي على الساحة القارية.

وتبرز هذه اللقطة القيم الحقيقية لكرة القدم، التي لا تقتصر فقط على الفوز والخسارة، بل تمتد لتعزيز الروح الرياضية والتقدير بين اللاعبين.