جالاتا سراي يخطط لضم محمد صلاح وفان دايك بعد إعلان رحيله عن ليفربول

ذكرت قناة A Spor التركية أن نادي جالاتا سراي يضع في خططه التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل، وذلك بعد إعلان رحيله رسميًا عن صفوف ليفربول.

وأشارت القناة إلى أن إدارة جالاتا سراي تسعى لإتمام صفقة مزدوجة كبيرة، تشمل أيضًا الهولندي فيرجيل فان دايك، وسط حالة من الغموض حول مستقبل الأخير مع الريدز، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وكان محمد صلاح قد أعلن سابقًا أنه سيترك ليفربول بنهاية الموسم الحالي، متفقًا مع إدارة النادي على الرحيل بشكل مجاني قبل عام من انتهاء عقده، ما يفتح الباب أمام الأندية الأوروبية الكبرى لضم النجم المصري دون مقابل مالي.