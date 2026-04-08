قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هاري كين يتجاوز محمد صلاح وهنري في سباق هدافي دوري الأبطال

منتصر الرفاعي

واصل هاري كين نجم منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونخ كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 51 هدفا في البطولة مؤكدا مكانته بين كبار هدافي المسابقة عبر العصور.

كين يواصل كتابة التاريخ

لم يعد طموح كين مقتصرًا على التألق المحلي بل امتد ليترك بصمة واضحة في السجل التاريخي لدوري الأبطال، حيث نجح في تجاوز أسماء لامعة مثل تييري هنري ومحمد صلاح بعدما تخطى حاجز الـ50 هدفًا ليعزز موقعه ضمن نخبة الهدافين التاريخيين.

انتصار تاريخي على ريال مدريد

وقاد المهاجم الإنجليزي فريقه لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1 على ريال مدريد داخل ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع النهائي، ليكسر عقدة استمرت 9 مباريات دون انتصار أمام العملاق الإسباني.

واصل كين تألقه اللافت أمام ريال مدريد بعدما ساهم تهديفيًا في أربع مباريات متتالية (سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين)، معادلًا الرقم المسجل باسم جيوفاني إلبر وبيير إيميريك أوباميانج.

كما سجل كين أول أهدافه من خارج منطقة الجزاء بقميص بايرن في دوري الأبطال والذي جاء بعد 20 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، في لقطة تعكس جاهزيته العالية وحسمه أمام المرمى.

وفي نسخة 2025-2026، رفع كين رصيده إلى 11 هدفًا معادلًا أفضل أرقامه في موسم واحد، ليصبح على بُعد هدف وحيد من الانفراد بلقب أكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا في موسم واحد بتاريخ البطولة.

مطاردة الكبار في قائمة الهدافين

وبات كين على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم رود فان نيستلروي، في قائمة يتصدرها كريستيانو رونالدو بـ140 هدفًا، يليه ليونيل ميسي (129 هدفًا)، ثم روبرت ليفاندوفسكي (107 أهداف).

كما تضم القائمة أسماء بارزة مثل كريم بنزيما، راؤول جونزاليس وكيليان مبابي وتوماس مولر وإيرلينغ هالاند في سباق تاريخي يضم نخبة أساطير كرة القدم.

بهذا الأداء، يواصل هاري كين ترسيخ مكانته كأحد أعظم المهاجمين في جيله مع طموحات مفتوحة لمواصلة الصعود في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا.

هاري كين منتخب إنجلترا بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

صورمن موقع الجريمة عقب الحادث

القبض على المتهم بإنهاء حياة والده وجدته في الإسكندرية

جامعة سوهاج

النعماني يتابع سير العمل ومواعيد تسليم وتشغيل المشروعات الجديدة بجامعة سوهاج

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يكرّم رئيس شركة مياه الشرب ورؤساء أجهزة مدن أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر تقديرًا لجهودهم

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد