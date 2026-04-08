هاري كين يتجاوز محمد صلاح وهنري في سباق هدافي دوري الأبطال

واصل هاري كين نجم منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونخ كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 51 هدفا في البطولة مؤكدا مكانته بين كبار هدافي المسابقة عبر العصور.

كين يواصل كتابة التاريخ

لم يعد طموح كين مقتصرًا على التألق المحلي بل امتد ليترك بصمة واضحة في السجل التاريخي لدوري الأبطال، حيث نجح في تجاوز أسماء لامعة مثل تييري هنري ومحمد صلاح بعدما تخطى حاجز الـ50 هدفًا ليعزز موقعه ضمن نخبة الهدافين التاريخيين.

انتصار تاريخي على ريال مدريد

وقاد المهاجم الإنجليزي فريقه لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1 على ريال مدريد داخل ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع النهائي، ليكسر عقدة استمرت 9 مباريات دون انتصار أمام العملاق الإسباني.

واصل كين تألقه اللافت أمام ريال مدريد بعدما ساهم تهديفيًا في أربع مباريات متتالية (سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين)، معادلًا الرقم المسجل باسم جيوفاني إلبر وبيير إيميريك أوباميانج.

كما سجل كين أول أهدافه من خارج منطقة الجزاء بقميص بايرن في دوري الأبطال والذي جاء بعد 20 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، في لقطة تعكس جاهزيته العالية وحسمه أمام المرمى.

وفي نسخة 2025-2026، رفع كين رصيده إلى 11 هدفًا معادلًا أفضل أرقامه في موسم واحد، ليصبح على بُعد هدف وحيد من الانفراد بلقب أكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا في موسم واحد بتاريخ البطولة.

مطاردة الكبار في قائمة الهدافين

وبات كين على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم رود فان نيستلروي، في قائمة يتصدرها كريستيانو رونالدو بـ140 هدفًا، يليه ليونيل ميسي (129 هدفًا)، ثم روبرت ليفاندوفسكي (107 أهداف).

كما تضم القائمة أسماء بارزة مثل كريم بنزيما، راؤول جونزاليس وكيليان مبابي وتوماس مولر وإيرلينغ هالاند في سباق تاريخي يضم نخبة أساطير كرة القدم.

بهذا الأداء، يواصل هاري كين ترسيخ مكانته كأحد أعظم المهاجمين في جيله مع طموحات مفتوحة لمواصلة الصعود في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا.