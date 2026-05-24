أول تعليق من حارس معبد أبو سمبل بعد تصدره الترند: بحب التصوير والسائحة انبهرت بالمكان

تحدث حارس معبد أبو سمبل لأول مرة بعد تصدره مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو ظهوره أثناء تصوير سائحة آسيوية باستخدام “مفتاح الحياة”، في لقطة حازت إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وقال حارس المعبد إنه يعمل داخل معبد أبو سمبل منذ 17 عامًا، مؤكدًا أن السائحة أبدت انبهارًا شديدًا بالمعبد وبفكرة “مفتاح الحياة” خلال زيارتها للمكان.

وأضاف أن السائحة طلبت من صديقتها التقاط صور لها، لكنها لم تنل إعجابها، لتطلب منه بعد ذلك أن يتولى تصويرها بنفسه، وبالفعل قام بالتقاط الصور لها.

وأوضح حارس المعبد أنه يعشق التصوير، وأن طريقة تعامله مع السياح نابعة من حبه الشديد للمعبد وحرصه على تقديم صورة جيدة عن المكان، مؤكدًا أن حسن استقبال الزوار والحفاظ على الموقع الأثري جزء أساسي من واجبه.

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن ينتشر الفيديو بهذا الشكل عبر السوشيال ميديا، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور معه.



