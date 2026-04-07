أخبار أسوان.. زيارة للملك أحمد فؤاد الثاني ومرافقوه لمعبدى أبو سمبل.. وبطولة للسباحة ومشاركة بمبادرةالمشروعات الخضراء الذكية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 6/4/2026 أحداث متنوعة.

فقد واصل الملك أحمد فؤاد الثانى ونجله الأمير محمد على والوفد المرافق لهما جولاتهم داخل محافظة أسوان بزيارة لمعبد أبو سمبل .

وشهدت الزيارة تقديم الهدايا التذكارية للملك أحمد فؤاد الثانى ، وشملت نموذج مصغر لمسجد محمد على ، وآخر لمعبد أبو سمبل مهداه من إحدى الشركات المتخصصة فى النماذج الأثرية ، كما تفقدوا مكتبة كنوز ، وقاموا بشراء مقتنيات وكتيبات عن الحضارة لمصرية القديمة ، مع التوقيع فى سجل كبار الزوار والضيوف .

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ختام فعاليات النسخة الثانية من مهرجان " أكوامان " للسباحة فى المياه المفتوحة ، والذى أقيم أمام معبد فيله بمدينة أسوان وذلك وسط مشاركة ١٠٠٠ سباح ، بإشراف من وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالى الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع إتحاد السباحة المصرى حيث يأتى هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية للوزارة ، والتى تهدف إلى تنظيم أبرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة .

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية الصباحية تحذيراً شديد اللهجة لأحد أصحاب المحال التجارية الواقعة على كورنيش النيل القديم ، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بإعاقة حركة المارة وتشويه الشكل الجمالى للمنطقة .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الرفع الفورى لكافة الحواجز والمعدات الموضوعة أمام المحل ، والتى تتسبب فى إعاقة حركة المواطنين والأفواج السياحية ، وتؤثر سلباً على إنسيابية المرور بالممشى المخصص لهم .

جهود متنوعة

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إطلاق الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمرحلة الرابعة من “ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ”، وسط مشاركة لوزراء التخطيط والتعليم العالى ، ورئيسة المجلس القومى للمرأة .



التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة ، وإحدى المؤسسات الداعمة للتنمية المستدامة لبحث ومناقشة سبل التعاون لتنفيذ مشروع ومبادرة " لينا كلنا " .



