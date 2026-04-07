محافظات

أخبار أسوان.. زيارة للملك أحمد فؤاد الثاني ومرافقوه لمعبدى أبو سمبل.. وبطولة للسباحة ومشاركة بمبادرةالمشروعات الخضراء الذكية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 6/4/2026 أحداث متنوعة.

فقد واصل الملك أحمد فؤاد الثانى ونجله الأمير محمد على والوفد المرافق لهما جولاتهم داخل محافظة أسوان بزيارة لمعبد أبو سمبل .

وشهدت الزيارة تقديم الهدايا التذكارية للملك أحمد فؤاد الثانى ، وشملت نموذج مصغر لمسجد محمد على ، وآخر لمعبد أبو سمبل مهداه من إحدى الشركات المتخصصة فى النماذج الأثرية ، كما تفقدوا مكتبة كنوز ، وقاموا بشراء مقتنيات وكتيبات عن الحضارة لمصرية القديمة ، مع التوقيع فى سجل كبار الزوار والضيوف .

زيارات متنوعة للملك أحمد فؤاد الثانى ومرافقوه للمعالم والمزارات السياحية والأثرية فى أسوان ..صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ختام فعاليات النسخة الثانية من مهرجان " أكوامان " للسباحة فى المياه المفتوحة ، والذى أقيم أمام معبد فيله بمدينة أسوان وذلك وسط مشاركة ١٠٠٠ سباح ، بإشراف من وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالى الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع إتحاد السباحة المصرى حيث يأتى هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية للوزارة ، والتى تهدف إلى تنظيم أبرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة .

محافظ أسوان يتابع ختام بطولة "أكوامان" للسباحة أمام معبد فيلة بمشاركة 1000 سباح وسباحة
وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية الصباحية تحذيراً شديد اللهجة لأحد أصحاب المحال التجارية الواقعة على كورنيش النيل القديم ، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بإعاقة حركة المارة وتشويه الشكل الجمالى للمنطقة .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الرفع الفورى لكافة الحواجز والمعدات الموضوعة أمام المحل ، والتى تتسبب فى إعاقة حركة المواطنين والأفواج السياحية ، وتؤثر سلباً على إنسيابية المرور بالممشى المخصص لهم .

أسوان.. رفع الحواجز والمعدات بالكورنيش لتسهيل حركة المواطنين والأفواج السياحية

جهود متنوعة

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إطلاق الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمرحلة الرابعة من “ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ”، وسط مشاركة لوزراء التخطيط والتعليم العالى ، ورئيسة المجلس القومى للمرأة .


محافظ أسوان يشارك فى إطلاق المرحلة الرابعة من "مبادرة المشروعات الخضراء الذكية"

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة ، وإحدى المؤسسات الداعمة للتنمية المستدامة لبحث ومناقشة سبل التعاون لتنفيذ مشروع ومبادرة " لينا كلنا " .


محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مبادرة لينا كلنا لاستغلال الأراضي غير المستغلة

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

