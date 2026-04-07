أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة كيا سبورتاج موديل 2020‏.

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2020، ‏في فئتها الأكثر انتشارا على محرك بسعة 1.6 لتر، يولد قوة 140 حصان وعزم دوران يبلغ 161 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع خزان وقود بسعة 62 لترا.

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2020‏، بخيارات تقنية متنوعة تبدأ من جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وتصل إلى 19 بوصة في الفئات العليا، وتشتمل التجهيزات الداخلية على شاشة تعمل باللمس مقاس 7 أو 8 بوصات تدعم أنظمة "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية واسعة تضفي لمسة من الفخامة على المقصورة.

توفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2020‏، مساحة تخزين خلفية (شنطة) تبلغ حوالي 466 لترًا، ترتفع لتتجاوز 1400 لتر عند طي المقاعد الخلفية. أما من حيث السلامة، فهي مجهزة بأنظمة أساسية مثل الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، مع توافر وسائد هوائية أمامية وجانبية وحساسات ركن خلفية لتعزيز الأمان أثناء القيادة.

وعن سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2020‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط مليون و 100 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎