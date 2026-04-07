قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الأقوى في التسارع.. كوينيجسيج جيسكو Attack بمهام خارقة

صبري طلبه

تعد كوينيجسيج جيسكو Attack واحدة من أبرز السيارات الرياضية في العالم، حيث تقدم السيارة أرقامًا استثنائية في القوة والأداء تجعلها بالفعل ضمن النخبة في عالم السيارات الخارقة. 

أبعاد كوينيجسيج جيسكو Attack

تعتمد كوينيجسيج جيسكو على تصميم منخفض يعكس طابعها الرياضي، حيث يبلغ طولها نحو 4.63 متر، مع عرض يصل إلى 2.03 متر وارتفاع لا يتجاوز 1.21 متر.

وتمتد قاعدة العجلات إلى 2.7 متر، ويبلغ وزن السيارة 1420 كجم، كما زودت بعجلات أمامية بقياس 20 بوصة وخلفية 21 بوصة، مع نظام إضاءة كامل بتقنية LED في الأمام والخلف، بما في ذلك الإضاءة النهارية.

محرك كوينيجسيج جيسكو Attack

تعتمد جيسكو Attack على محرك بنزين ثماني الأسطوانات سعة 5.0 لتر مزود بشاحنين توربينيين، ما يمنحها قدرة استثنائية تصل إلى 1600 حصان، مع عزم دوران يبلغ 1500 نيوتن متر.

ويعمل هذا المحرك مع نظام دفع خلفي، ما يعزز من الطابع الرياضي للسيارة، بينما تأتي السيارة بخزان وقود بسعة 72 لترًا، يتناسب مع طبيعة الاستخدام عالي الأداء.

تسارع وأداء كوينيجسيج جيسكو Attack

تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن أسرع السيارات إنتاجًا في العالم، كما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 450 كيلومترًا في الساعة.

تجهيزات كوينيجسيج جيسكو Attack

تحافظ السيارة على طابعها الرياضي من خلال مقاعد أمامية بتصميم داعم مع إمكانية التعديل الكهربائي، وتضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأنظمة المختلفة بسهولة، كما تم تجهيز السيارة بشاشة معلومات وترفيه تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية تعرض البيانات بشكل واضح.

ورغم تركيزها على الأداء، لم تغفل السيارة جانب الأمان، حيث زودت بحساسات لمساعدة السائق، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الحماية مثل الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المتطورة، كما تتضمن تقنيات للتحكم في الثبات ونظام تثبيت السرعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

