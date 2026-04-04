الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقوة 2300 حصان .. كوينيجسيج تبدأ بإنتاج جيميرا الخارقة

صبري طلبه

كشفت كوينيجسيج عن بدء الإنتاج الرسمي لسيارتها Koenigsegg Gemera الخارقة، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة التطوير إلى التصنيع الفعلي.

وتُعد هذه السيارة واحدة من أكثر الطرازات إثارة للجدل في فئة الهايبركار، نظرًا لفكرتها التي تجمع بين الأداء الخارق والتصميم الرياضي، ويأتي بدء الإنتاج بالتزامن مع تصنيع طراز CC850، مع تقديم نماذج عالية الأداء ضمن خطوط إنتاج محدودة.

تصميم كوينيجسيج جيميرا الخارقة

شهدت النسخة الإنتاجية من جيميرا تعديلات واضحة على مستوى التصميم الخارجي، حيث حصلت على إضافات ديناميكية تعزز من كفاءتها الهوائية، من بينها جناح خلفي أكثر بروزًا ومشتت هواء أمامي بتصميم أكثر حدة، والتخلي عن الكاميرات الجانبية لصالح مرايا تقليدية.

وتقدم السيارة بحزمة اختيارية تحمل اسم Ghost Package، تضيف عناصر إضافية تركز على تحسين الأداء والانسيابية، مع خطوط حادة ومقدمة هجومية تتسم بالشراسة، إلى جانب عجلات رياضية تعكس طبيعتها كواحدة من أبرز السيارات وأسرعها في العالم.

محرك كوينيجسيج جيميرا 

تعتمد جيميرا على نظام دفع يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية، حيث تأتي بمحرك V8 سعة 5.0 لتر مزود بشاحني توربيني، مدعوم بثلاثة محركات كهربائية.

وتستطيع كوينيجسيج جيميرا الخارقة أن تنتج قوة إجمالية تصل إلى 2300 حصان، مع عزم دوران هائل يبلغ 2750 نيوتن متر، بينما تنتقل هذه القوة الضخمة إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة متطور مكون من 9 سرعات.

تسارع كوينيجسيج جيميرا الخارقة

تستطيع السيارة كوينيجسيج جيميرا الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 1.9 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في مصاف أسرع السيارات عالميًا. 

كوينيجسيج جيميرا وعالم السوبركارز

لا تقتصر جيميرا على كونها سيارة عالية الأداء فقط، بل تمثل رؤية مختلفة لفئة الهايبركار، حيث تجمع بين القوة الكبيرة وإمكانية الاستخدام العملي مقارنة بالسيارات التقليدية في هذه الفئة، ويؤكد بدء الإنتاج أن الشركة تسعى إلى تقديم نموذج يجمع بين الابتكار الهندسي والتطبيق الواقعي، لتكون واحدة من المحطات البارزة في تاريخ السيارات الخارقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

معاشات - أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ترشيحاتنا

الشكر

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

إغلاق باب الحمام

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

شيخ الأزهر مع الدكتورة نهى عباس

الإمام الأكبر يوصي بتشكيل لجنة دائمة لثقافة أطفال الأزهر.. صور

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد