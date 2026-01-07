شاهد.. سيارة RB17 منافسة بوجاتي و كوينيجسيج

أعلن فريق ريد بول عن سيارته الجديدة التي يطلق عليها اسم RB17 ، وتم تصميم السيارة لمنافسة العديد من الإصدارات السوبر كار والتي من ضمنها سيارات، بوجاتي و كوينيجسيج، وتنتمي RB17 لفئة السيارات السوبر كار.

سيارة RB17 السوبر كار

وتم الكشف عن سيارة RB17 من قبل فريق ريد بول وتم صناعتها بناء علي خبرة الفريق في سباقات الفورمولا 1، وتم تصميم السيارة وكأنها تتحرك حتى وهي متوقفة.

مواصفات RB17 السوبر كار

زودت سيارة RB17 السوبر كار بالعديد من المميزات من ضمنها، الواجهة الأمامية أصبحت أنظف بصريًا لكنها لم تفقد عدوانيتها، وبها مصابيح LED نحيفة مدمجة داخل خطوط هيكل منحوتة، وبها قنوات هوائية عميقة من هيكل الكربون لتوجيه الهواء نحو مناطق تبريد خلفية ضخمة، وبها مدخل هواء مثبت أعلى السقف يعمل علي تغذية المحرك الوسطي مباشرة، وبها من الخلف زعنفة مركزية كبيرة تبدو وكأنها مقتبسة من سيارات لومان النموذجية لتؤكد الطابع السباقي الخالص للسيارة، وبها مرايات، ومساحات زجاج أمامي، وبها أزرار فعلية .

محرك RB17 السوبر كار

تحصل سيارة RB17 السوبر كار علي قوتها من محرك 10 سلندر سعة 4500 سي سي، وتنتج قوة 1000 حصان، ويعمل بجانب محرك كهربائي يضيف قوة 200 حصان .

وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة بست سرعات، مع تفاضل محدود الانزلاق نشط بقفل هيدروليكي، والنظام الهجين يتولى مهمة الرجوع للخلف .

وجدير بالذكر ان إنتاج RB17 سيقتصر على 50 سيارة فقط، وحتي الان لم تعلن ريد بول عن السعر رسميًا، إلا أن التوقعات تشير إلى رقم يتجاوز حاجز المليون بكثير، والسيارة حاليًا في مراحل الاختبارات النهائية .

تاريخ سيارة RB17 السوبر كار

سيارة ريد بل RB17 هي أول سيارة هايبركار مخصصة للحلبات من ريد بل، وصممها أدريان نيوي، وكشف عنها في لأول مره في يوليو من عام 2024 خلال مهرجان جودوود للسرعة كنموذج أولي، مع إنتاج يقتصر على 50 سيارة فقط تبدأ في 2025 وتستمر لتقديم تجربة قريبة من الفورمولا 1 .

تتميز سيارة ريد بول بمحرك 10 أسطوانات هجين يولد قوة تتجاوز 1000 حصان، وهيكل من ألياف الكربون، وتصميم يركز على الديناميكا الهوائية القصوى، وليست قانونية للسير على الطرق العامة.