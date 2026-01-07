قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
قسد: مقتل 8 مدنيين وإصابة 52 آخرين نتيجة القصف والاشتباكات في حلب
أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح: الشعب بيحبه
شاهد.. سيارة RB17 منافسة بوجاتي و كوينيجسيج

سيارة RB17 السوبر كار
سيارة RB17 السوبر كار
إبراهيم القادري

أعلن فريق ريد بول عن سيارته الجديدة التي يطلق عليها اسم RB17 ، وتم تصميم السيارة لمنافسة العديد من الإصدارات السوبر كار والتي من ضمنها سيارات، بوجاتي و كوينيجسيج، وتنتمي RB17  لفئة السيارات السوبر كار.

سيارة RB17  السوبر كار

وتم الكشف عن سيارة RB17 من قبل فريق ريد بول وتم صناعتها بناء علي خبرة الفريق في سباقات  الفورمولا 1، وتم تصميم السيارة وكأنها تتحرك حتى وهي متوقفة.

مواصفات RB17  السوبر كار

سيارة RB17  السوبر كار

زودت سيارة RB17 السوبر كار بالعديد من المميزات من ضمنها، الواجهة الأمامية أصبحت أنظف بصريًا لكنها لم تفقد عدوانيتها، وبها مصابيح LED نحيفة مدمجة داخل خطوط هيكل منحوتة، وبها قنوات هوائية عميقة من هيكل الكربون لتوجيه الهواء نحو مناطق تبريد خلفية ضخمة، وبها مدخل هواء مثبت أعلى السقف يعمل علي تغذية المحرك الوسطي مباشرة، وبها من الخلف زعنفة مركزية كبيرة تبدو وكأنها مقتبسة من سيارات لومان النموذجية لتؤكد الطابع السباقي الخالص للسيارة، وبها مرايات، ومساحات زجاج أمامي، وبها أزرار فعلية .

محرك RB17  السوبر كار

سيارة RB17  السوبر كار

تحصل سيارة RB17  السوبر كار علي قوتها من محرك 10 سلندر سعة 4500 سي سي، وتنتج قوة 1000 حصان، ويعمل بجانب محرك كهربائي يضيف قوة 200 حصان .

وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة بست سرعات، مع تفاضل محدود الانزلاق نشط بقفل هيدروليكي، والنظام الهجين يتولى مهمة الرجوع للخلف .

سيارة RB17  السوبر كار

وجدير بالذكر  ان إنتاج RB17 سيقتصر على 50 سيارة فقط، وحتي الان لم تعلن ريد بول عن السعر رسميًا، إلا أن التوقعات تشير إلى رقم يتجاوز حاجز المليون بكثير، والسيارة حاليًا في مراحل الاختبارات النهائية .

تاريخ سيارة RB17  السوبر كار

سيارة ريد بل RB17 هي أول سيارة هايبركار مخصصة للحلبات من ريد بل، وصممها أدريان نيوي، وكشف عنها في لأول مره في يوليو من عام 2024 خلال مهرجان جودوود للسرعة كنموذج أولي، مع إنتاج يقتصر على 50 سيارة فقط تبدأ في 2025 وتستمر لتقديم تجربة قريبة من الفورمولا 1 .

سيارة RB17  السوبر كار

تتميز سيارة ريد بول بمحرك 10 أسطوانات هجين يولد قوة تتجاوز 1000 حصان، وهيكل من ألياف الكربون، وتصميم يركز على الديناميكا الهوائية القصوى، وليست قانونية للسير على الطرق العامة.

