تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس C180 سيدان سعرها 950 ألف جنيه

مرسيدس C180 موديل 2013
مرسيدس C180 موديل 2013
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس C180 موديل 2013

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس C180 موديل 2013، وتنتمي C180 لفئة السيارات السيدان.

مواصفات مرسيدس C180 موديل 2013 الخارجية

مرسيدس C180 موديل 2013

تمتلك سيارة مرسيدس C180 موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات أمامية للزجاج .

محرك مرسيدس C180 موديل 2013

مرسيدس C180 موديل 2013

تحصل سيارة مرسيدس C180 موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة مرسيدس C180 موديل 2013 الداخلية

مرسيدس C180 موديل 2013

زودت سيارة مرسيدس C180 موديل 2013 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية وخلفية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس C180 موديل 2013

تتوافر سيارة مرسيدس C180 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 950 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس C180 موديل 2013

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تقوم باصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

