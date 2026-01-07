أعلنت شركة بي إم دبليو عن اطلاق استدعاء لعدد من سياراتها X3 في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية خلل برمجي في نظام التوجيه قد يؤدي إلى تحرك عجلة القيادة بشكل غير مقصود بينما تكون السيارة متوقفة.

بي إم دبليو تستدعي 36 ألف سيارة X3 لهذا السبب

عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء

يشمل الاستدعاء عدد 36922 سيارة BMW X3 من طرازات عام 2025و عام 2026، وتشير الشركة إلى أن جميع السيارات المشمولة بالحملة يحتمل أن تعاني من هذا الخلل البرمجي.

أهمية استدعاء سيارات X3

وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي، رغم عدم تسجيل أي حوادث أو إصابات ناتجة عن المشكلة حتى الآن.

كم أن المشكلة تعود إلى برنامج نظام التوجيه، والذي قد لا يكون متينًا بما يكفي في بعض السيناريوهات المحددة، فعند توقف السيارة سواء أثناء تشغيلها أو أثناء التوقف مع وضع ناقل الحركة على وضع القيادة، قد يؤدي تعطل إحدى القناتين داخل مستشعر عزم التوجيه إلى فشل النظام البرمجي في اكتشاف العطل بشكل صحيح، وفي حالات نادرة قد ينتج عن ذلك تحرك عجلة القيادة ذهابًا وإيابًا دون أي تدخل من السائق.

خطورة عيب سيارات BMW X3

وخطورة هذا العيب تكمن في احتمال تطوره إلى سيناريو أكثر تعقيدًا وقد تؤدي إلي حوادث أثناء القيادة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التعامل مع الأمر بجدية عالية.

وجدير بالذكر انه سيتم معالجة المشكلة من خلال تحديث برمجي مجاني لنظام التوجيه، وسيصل هذا التحديث في المقام الأول لاسلكيًا عبر الإنترنت (OTA)، ما يتيح لمالكي السيارات تنفيذ الإصلاح دون الحاجة إلى زيارة مراكز الصيانة، ووفرت الشركة خيار حجز زيارة مجانية إلى الوكيل لمن يفضل إجراء التحديث بالطريقة التقليدية.

وتعكس هذه الحادثة واقع صناعة السيارات الحديثة، لان البرمجيات أصبحت عنصر أساسي لا يقل أهمية عن المكونات الميكانيكية، ما يجعل دقة تطويرها واختبارها عامل حاسم في ضمان السلامة والموثوقية.